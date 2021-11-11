Тагильский боксер Вадим Малков стал призером соревнований в Свердловской области

Тагильский боксер Вадим Малков стал призером соревнований в Свердловской области
Тагильский боксер Вадим Малков стал призером соревнований в Свердловской области
Сегодня, 10:32СпортФото: 1МI
Боксер из Нижнего Тагила Вадим Малков взял призовое место на турнире, посвященном памяти известного местного тренера Владимира Литке.

Турнир по боксу проходил в Краснотурьинске, тагильский спортсмен Вадим Малков, воспитанник СШОР «Юпитер», завоевал на нем серебряную медаль в своей весовой категории, сообщает «Тагильский рабочий».

Фото:«Тагильский рабочий»

Молодого спортсмена тренирует известный в Нижнем Тагиле специалист Евгений Корнилов.

Напомним, 7 известных спортсменов — уроженцы Нижнего Тагила, могут занять места в общей сборной России в своих видах спорта на зимней Олимпиаде в Китае. Главное спортивное соревнование мира пройдет в столице Поднебесной с 4 по 20 февраля 2022 года.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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