Тагильские легкоатлеты завоевали призовые места в осеннем первенстве Свердловской области

Лучшим в прыжках в длину стал Медведев Иван. Его результат - 5м 85 см. Легкоатлет «Спутника» «перепрыгнул» своего соперника в решающей шестой попытке на 3 сантиметра.

Для того чтобы узнать, какое призовое место достанется спортсмену Пестову Александру, пришлось прибегнуть к использованию фотофиниша. С техникой не поспоришь. В беге на 60 метров первое место Александр уступил сопернику из Екатеринбурга. С результатом 7,2 секунды у легкоатлета «Спутника» – серебро. Второе место и у Лебедевой Екатерины. В беге на 300 метров среди девушек она показала результат - 44,5 секунд.