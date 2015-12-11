Фигурное катание: болельщики скупили половину билетов на ЧР в Екатеринбурге

В ходе встречи участники обсудили ход подготовки к чемпионату, в том числе заслушали актуализированную информацию о работе над транспортной и внутренней логистикой, готовности принимающих гостей мест размещения и выслушали рекомендации силовых структур города касательно обеспечения безопасности.

Также представитель КРК «Арена Уралец» доложила о реализации билетной программы. Так, организаторы чемпионата России по фигурному катанию на коньках предоставили для продажи более 15 тысяч билетов. На сегодняшний день уже продано 5 тысяч153 билета, а забронировано 2 тысячи 532. Таким образом, в первые дни продаж любители фигурного катания скупили почти половину билетов, что свидетельствует о большом интересе к предстоящему событию.

Меньше трех недель остается до главного и самого красивого зимнего события 2015 года - 23 декабря в столице Урала впервые пройдет чемпионат России по фигурному катанию на коньках. Он соберет под своими знаменами лучших мастеров этого вида спорта, включая знаменитых земляков - Юлию Липницкую и Максима Ковтуна. На проведение чемпионата претендовали также Сочи и Челябинск, однако почетное право на проведение соревнований досталось Екатеринбургу. В ходе подготовки организаторы убедились в высоком потенциале столицы Урала для проведения крупных спортивных турниров.

Заслушав выступавших, Михаил Матвеев отметил высокую степень подготовки города и поручил в течение оставшегося времени урегулировать те организационные вопросы, которые требуют особого внимания и контроля.

Напомним, на этой неделе стартовала продажа билетов на чемпионат России по фигурному катанию в Екатеринбурге в кассах КРК «Арена Уралец» (улица Большакова, 90).