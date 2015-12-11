«Старый соболь» не оставил шансов «Эльбрусу» в Черкесске
Вчера в Черкесске, столице Карачаево-Черкесской Республики, баскетболисты нижнетагильского «Старого соболя» продолжили южное турне в спорткомплексе «Купол» матчем с местным «Эльбрусом».
Хозяева площадки, занимающие 7-е место среди девяти команд Суперлиги-3, ни разу не вырвались вперед и в итоге уступили баскетболистам Нижнего Тагила со счетом 60:84 (17:19, 10:18, 11:27, 22:20).
У тагильчан сделали дабл-дабл центровые Алексей Вагнер (24 очка + 10 подборов), Александр Вертелов (15+11), Илья Агинских (14+11). 6 очков набрал Данил Таупьев, 18 – Алексей Макаров, 6 – Никита Русинов, 1 – Вячеслав Долгих.
«Старый соболь» продолжает занимать четвертую строчку в турнирной таблице. Завтра - повторный матч с «Эльбрусом».
В субботу, 12 декабря ближайший резерв главной команды города молодежный состав «Старого соболя, который тренирует Юрий Шаповалов, продолжит свое выступление в Первенстве России среди юношей не старше 18 лет. В течении 5 дней в с/з «Старый соболь» пройдут захватывающие матчи с участием юношеских команд сильнейших баскетбольных клубов страны.
Афиша мероприятия
© TagilCity.ru по материалам БК «Старый Соболь»