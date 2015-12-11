«Старый соболь» не оставил шансов «Эльбрусу» в Черкесске

Хозяева площадки, занимающие 7-е место среди девяти команд Суперлиги-3, ни разу не вырвались вперед и в итоге уступили баскетболистам Нижнего Тагила со счетом 60:84 (17:19, 10:18, 11:27, 22:20).

В субботу, 12 декабря ближайший резерв главной команды города молодежный состав «Старого соболя, который тренирует Юрий Шаповалов, продолжит свое выступление в Первенстве России среди юношей не старше 18 лет. В течении 5 дней в с/з «Старый соболь» пройдут захватывающие матчи с участием юношеских команд сильнейших баскетбольных клубов страны.