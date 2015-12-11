В Екатеринбурге открылся Центр волонтеров ЧМ-2018 по футболу (ВИДЕО)

С такой прытью Игорь Комаров ещё никогда раньше не бегал, обычно на поле он – вратарь. Сегодня у молодого человека очень ответственный день, его посвящают в футболисты клуба «Синара», поэтому и тренировка нестандартная. Игорь говорит: цель в будущем одна – сделать эту игру профессией. Однако юноша понимает, что в таком виде спорта, всё зависит не только от него, но и от всей команды, которая просто обязана быть дружной.

Игорь Комаров, футболист:

Мы с командой очень много общаемся и очень сильно дружим. Бывает, друг к другу в гости ходим.

Посвящение приурочили к международному дню футбола. Преемственность поколений в этом виде спорта, очень важна, говорят спортсмены. Если команду 2005-ого года рождения сегодня только взяли в клуб, то старших ребят из этой школы выпускают. Однако объединяющие всех футболистов традиции, такие как уважение, к сопернику и правила честной игры остаются.

Хранят на Урале свои традиции и волонтёры. Сегодня в международный день футбола в Екатеринбурге открылся центр добровольцев чемпионата мира по футболу 2018. Алла Плюснина – волонтёр со стажем, сегодня пришла на собрание, чтобы узнать, по каким критериям будут отбирать добровольцев на чемпионат мира по футболу. Девушка с детства любит спорт и уже видит, в какой роли хотела бы поучаствовать в мундиале.

Алла Плюснина, волонтер:

Хотелось бы поближе быть к спортсменам, но функции, конечно, будут различные – это и размещение, и навигация, и сопровождение атлетов, и очень много других разных функций.

Руководители волонтёрского центра ожидают до 10 тысяч заявок от потенциальных добровольцев, а значит, будет серьёзный отбор. Ключевые качества – коммуникабельность и стрессоустойчивость, кроме того, волонтёр должен обладать хорошим знанием английского языка.

Александр Антимонов, директор волонтерского центра УрФУ «Волонтеры Урала»:

Тех, кто пройдёт собеседование, нужно через этап обучения провести. То есть большая серьёзная работа будет на протяжении по сути двух с половиной лет. Мы подготовим команду, действительно там около 3 тысяч человек.