В Нижнем Тагиле завершился зональный этап первенства России среди юношей 2003 г.р. (ФОТО)

12-тилетние воспитанники ДЮСШ «Старый соболь» одержали 5 уверенных побед в 5 матчах. Юные «Соболя обыграли земляков из ДЮСШ № 4 со счетом 81:28, сверстников из Полевского 75:42, затем ДЮСШ им.Канделя (Екатеринбург) 61:34, ДЮСШ № 3(Екатеринбург) со счетом 58:46 и подопечных сербского тренера Небойши Брио из БК «Калий-баскет» (Березники) 75:39. Вместе с ребятами из ДЮСШ №3 (Екатеринбург) наша команда продолжит борьбу в Первенстве России на полуфинальном этапе. Руководство ДЮСШ «Старый соболь уже подготовило заявку в детский Департамент РФБ на проведение полуфинала этих соревнований в Нижнем Тагиле в марте 2016 г.

Список самых результативных игроков тура возглавляют юные «соболя» Кирилл Григорьев ( в среднем 28 очков за игру) и Михаил Мохов ( 20 очков за игру). Отметим еще одного тагильского баскетбольного «вундеркинда»: Евгений Жук приносил своей команде в среднем 7 очков, 8 подборов, делая при этом 3 блок-шота. Кстати, наш баскетболист с ростом 187 см. был самым высоким игроком турнира.

В рамках акции «Хочу играть в баскетбол и жить в Тагиле» также 10 декабря завершилась крупномасштабная Спартакиада среди школьных команд юношей. Сильнейшей командой города стала Политехническая гимназия, на втором месте – ОУ № 36, на третьем месте – команда ОУ № 33.

Всего в городской Спартакиаде приняли участие 43(!) юношеские школьные команды. Торжественное награждение победителей и призеров Спартакиады пройдет во вторник, 15 декабря, в 14.30 в с/з «Старый соболь», перед матчем российского Первенства ДЮБЛ между молодежной командой «Старого соболя» и БК «Уралмаш» (Екатеринбург).