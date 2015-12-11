В составе ХК «Спутник» произошли изменения

Отзаявлены вратари Денис Храмцов и Юрий Ключников, защитник Николай Лукьянчиков, нападающие Федор Козловский, Владилен Захаров, Никита Реунов, Тимур Шингареев.

С приходом нового главного тренера Андрея Кирдяшова в команду приглашены:

Геннадий Трошкин, вратарь, 24.03.1992 г.р., воспитанник Москвы;

Максим Слыш, нападающий, 20.01.1979 г.р., воспитанник Минска, предыдущий клуб – «Кристалл» Саратов;

Сергей Симонов, нападающий, 25.07.1992 г.р., воспитанник Новокузнецка, предыдущий клуб – «Кристалл» Саратов;

Два игрока командированы из «Автомобилиста»:

Иван Сушинский, защитник, 24.04.1997 г.р., родился в Нижнем Тагиле, воспитанник Екатеринбурга;

Евгений Митякин, нападающий, 24.12.1997 г.р., воспитанник Краснокамска.

Напомним, в ноябре главным тренером команды «Спутник» был назначен Андрей Кирдяшов (1966 г.р.). Тренерский штаб пополнили Алексей Фетисов (1974 г.р.) и Дмитрий Андреев (1972 г.р.).

Вместе со «Спутником» в заключительную в этом году поездку отправились игроки «Юниора-Спутника» Захар Ощинский и Кирилл Брагин.

В «Юниоре-Спутнике» также произошел ряд изменений. На должность старшего тренера назначен Сергей Нуржанов. Помогать ему будут Дмитрий Зырянов и Денис Смелик. Напомним, Яков Ищенко решил продолжить карьеру хоккеиста и после нескольких матчей в первенстве ВХЛ был вызван главным тренером в основную команду.