Атакующий полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш считает, что игрокам английской команды было необходимо проявить больше усилий, чтобы попасть в плей-офф Лиги чемпионов.

Отметим, что в шестом туре подопечные Оле-Гуннара Сульшера уступили «Лейпцигу» (2:3) и заняли третье место в группе H. «Мы недостаточно хороши, мы должны сделать намного больше, чтобы представлять такой большой клуб и особенно играть с большими командами в Лиге чемпионов! – приводит слова Фернандеша «Советский спорт», ссылаясь на страницу португальца в Instagram.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter