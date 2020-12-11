Фигуристка из Нижнего Тагила Майя Хромых стала призером чемпионата Москвы

Фигуристка из Нижнего Тагила Майя Хромых стала призером чемпионата Москвы

Сегодня, 16:00СпортPhoto: «Тагильский рабочий»
14-летняя тагильчанка Майя Хромых заняла третье место на чемпионате Москвы.

После короткой программы она занимала второе место, однако неудачно выступила на произвольной. Спортсменка допустила два падения, пишет «Тагильский рабочий».

Майя Хромых начинала спортивную карьеру в спортшколе «Спутник», сейчас она тренируется в Москве в группе заслуженного тренера России Этери Тутберидзе.

В конце года фигуристка впервые в своей карьере примет участие в чемпионате России, который пройдет в Челябинске.

Напомним, в ноябре Майя Хромых стала призером на этапе Кубка России по фигурному катанию.

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