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Спутник-Югра – итоги второго дня противостояния
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Спутник-Югра – итоги второго дня противостояния

12 января 2010, 16:01СпортArtem
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