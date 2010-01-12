Спутник-Югра – итоги второго дня противостояния
12 января 2010, 16:01СпортArtem
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Во втором матче в Ханты-Мансийске продолжилось упорное противостояние между "Спутником" и "Югрой".
Причем, сильнейший коллектив «Востока» оказался в роли догоняющего. Но основное время матча завершилось вничью - 2:2, овертайм изменений не внес, и сильнейший был определен в серии послематчевых буллитов. Из шести исполненных штрафных бросков цели достиг лишь один. Голкипер тагильчан Дмитрий Хозяшев оставил свои ворота неприкосновенными. А победу «Спутнику» принес капитан Яков Ищенко, в решающий момент обыгравший опытного Виталия Евдокимова.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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