Спутник-Югра – итоги второго дня противостояния

Причем, сильнейший коллектив «Востока» оказался в роли догоняющего. Но основное время матча завершилось вничью - 2:2, овертайм изменений не внес, и сильнейший был определен в серии послематчевых буллитов. Из шести исполненных штрафных бросков цели достиг лишь один. Голкипер тагильчан Дмитрий Хозяшев оставил свои ворота неприкосновенными. А победу «Спутнику» принес капитан Яков Ищенко, в решающий момент обыгравший опытного Виталия Евдокимова.