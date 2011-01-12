Соревнования по горнолыжному спорту пройдут на «Горе Белой»

Соревнования по горнолыжному спорту пройдут на «Горе Белой»

13 января 2011 года в 10:30 на территории всесезонного спортивно-развлекательного комплекса «Гора Белая» пройдут соревнования по горнолыжному спорту в дисциплине гигантский слалом на Кубок «Горы Белой». В соревнованиях принимают участие юноши и девушки 1996-2001 г.р. изЕкатеринбурга, Кировограда, Верхней Салды, Качканара, Новоуральска. Организаторами соревнований являются администрация ГК «Гора Белая»,Федерация горнолыжного спорта города Нижний Тагил, управление пофизкультуре, спорту и туризму Администрации города Нижний Тагил,сообщает пресс-служба комплекса. © TagilCity.ru

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