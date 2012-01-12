ДЮСШ «Спутник» в Нижнем Тагиле ищет будущих чемпионов
12 января 2012, 19:03СпортВалерия Лошкарева
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В секцию футбола, на базе спортшколы, приглашаются мальчишки 7-9 лет.
Заниматься с детьми будут квалифицированные тренеры – бывшие игроки футбольных команд «Уралец» и «Спутник» Виталий Беркман и Евгений Карпенко. Записать своего ребенка в футбольную секцию можно по телефону 24-39-97.
© Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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