Хоккейная канадская команда «Молодежь с миссией» приехала в Нижний Тагил

Дело в том, что организация «Молодежь с миссией» имеет христианско-миссионерскую направленность. Ее участники, жители разных городов Канады, все люди верующие и играют в хоккей не профессионально. И, скорее, главной целью своего приезда считают религиозное воспитание людей.

Что же касается организаторов их приезда, реабилитационного центра «Исход» в Нижнем Тагиле, они считают, что визит канадцев в город послужит на благо пропаганды здорового образа жизни. И к тому же повлияет на развитие детского спорта. Таким образом, такие разные миссии и цели, которые ставят перед собой канадцы и организаторы мероприятия, гармонично уживаются в одно большое благое намерение.

У нас христианско-миссионерская организация. Наша цель – делиться любовью к Богу и к окружающим. При этом мы любим играть в хоккей, и считаем это очень полезным занятием так о цели приезда команды рассказывает ее тренер Гленн Бьюкрат.

Хоккеисты приезжают в Нижний Тагил в третий раз. Помимо нашего города они собираются посетить либо уже посетили Москву, Зеленодольск, Пермь, Кушву, Ивдель, Североуральск.

В Нижнем Тагиле канадцы проведут шесть дней. Программа их визита очень насыщенна: они будут играть в хоккей сами, смотреть, как играют тагильские ребята, проводить для них мастер-классы и награждать победителей детского турнира.

В играх и турнире примут участие детские и юношеские хоккейные команды разных клубов города. Больше всего внимания канадцы уделяют юным спортсменам МОУ ДОД ФСК «Мечта», находящемуся по адресу Лебяжинская,15. Именно там пройдет большинство игр. По мнению координатора приезда команды Сергея Сапегина, команды спортивного комплекса «Мечта» являются самыми сильными представителями дворового хоккея в Нижнем Тагиле.

Путешествие в другую страну - это всегда большое и значимое событие. Конечно, учитывая, что климат в России очень суровый, хочется ездить отдыхать в жаркие страны. Наверное, лучшими вариантами из всех могут стать туры на Шри ланку и Мальдивы. Там Ваш отпуск пройдет в атмосфере комфорта и счастья.