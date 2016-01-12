Трамплинный комплекс «Аист» отмечен всероссийской премией «Спортивные сооружения. Итоги года - 2015»
12 января 2016, 17:40СпортMaurice
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Комплекс трамплинов СДЮШОР «Аист» получил престижную премию журнала SportsFacilities «Спортивные сооружения. Итоги года - 2015». Церемония вручения премии при поддержке Министерства спорта России состоялась в конце минувшего года в Москве.
Сюжеты: Нижний Тагил
Всего в рамках всероссийской премии «Спортивные сооружения. Итоги года-2015» было вручено 56 наград в 42 номинациях. В отдельные блоки были выделены подготовка чемпионата мира по футболу-2018 и чемпионата мира по хоккею-2016, итоги Федеральной целевой программы, наиболее прогрессивные городские и развлекательные объекты со спортивной инфраструктурой, проекты поддержки регионального, массового и детского спорта.
Трамплинный комплекс специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва «Аист» г. Нижний Тагил стал победителем в номинации «Комплекс прыжковых трамплинов - открытие года».
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