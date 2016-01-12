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Трамплинный комплекс «Аист» отмечен всероссийской премией «Спортивные сооружения. Итоги года - 2015»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Трамплинный комплекс «Аист» отмечен всероссийской премией «Спортивные сооружения. Итоги года - 2015»

12 января 2016, 17:40СпортMaurice
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