Трамплинный комплекс «Аист» отмечен всероссийской премией «Спортивные сооружения. Итоги года - 2015»

Всего в рамках всероссийской премии «Спортивные сооружения. Итоги года-2015» было вручено 56 наград в 42 номинациях. В отдельные блоки были выделены подготовка чемпионата мира по футболу-2018 и чемпионата мира по хоккею-2016, итоги Федеральной целевой программы, наиболее прогрессивные городские и развлекательные объекты со спортивной инфраструктурой, проекты поддержки регионального, массового и детского спорта.