Заслуженный тренер России Борис Игнатьев поделился мнением по поводу того, кто мог бы пополнить национальную команду из легионеров Российской Премьер-лиги.

Ранее стало известно, что сербский защитник «Сочи» Иван Миладинович планирует получить российский паспорт в 2021 году и впоследствии рассчитывает на вызов в сборную России. «Из легионеров, что играют сейчас в РПЛ, можно было бы обратить внимание на Вандерсона из «Краснодара». Если бы речь шла о Витселе или Халке, это был бы уже другой разговор», – цитирует Игнатьева «Советский спорт» с ссылкой на News.ru.

