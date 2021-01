В двух из пяти матчей команда нижнетагильской спортивной школы № 4 на полуфинале первенства России по баскетболу среди команд 2004 года рождения одержала победу.

Мероприятие проходило в Москве, пишет «Тагильский рабочий». В частности, тагильчане обыграли команду из Татарстана и Ямало-ненецкого автономного округа. Три поражения не позволили команде баскетболистов пробиться в финал. В другом полуфинале, который состоялся в Твери, первое место с пятью победами из пяти заняла «Свердловская область-1». В ее составе выступает воспитанник СШ «Старый Соболь» из Нижнего Тагила Владислав Коростелев.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter