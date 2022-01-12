Мать Джоковича сказала, что ее сын боролся против системы

Мать Джоковича сказала, что ее сын боролся против системы

Мать Джоковича сказала, что ее сын боролся против системы

Сегодня, 21:50
Спорт
Фото: pixabay.com
Как сообщает «Советский спорт», ссылаясь на Tennis Major, Дияна Джокович абсолютно уверена в правоте своего сына — первой ракетки мира Новака Джоковича в неприятной для него ситуации в Австралии.

Напомним, серб прибыл в Мельбург для подготовки первому в новом сезоне турниру «Большого Шлема» — Australian Open, однако был задержан в аэропорту и помещен в изолятор для мигрантов в связи с нарушением правил оформления визы. Власти страны планировали выдворить Джоковича, однако тот обратился в суд, который занял его сторону.

В результате освобожденный спортсмен начал тренировки, однако австралийские политики обещают ему новые проблемы. Все дело в том, что к турниру допущены только вакцинированные участники, в то время как Джокович, известный своим негативным отношением к прививке от коронавируса, оформил медотвод.

Добавим, что в аналогичную ситуацию попала и 38-летняя чешка Рената Ворачова, уже покинувшая страну.

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