Сегодня в Нижнем Тагиле стартует Кубок города по ледолазанию
12 февраля 2012, 09:00Спорт
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12 февраля на скалах Краснокаменского Шихана стартует Кубок Нижнего Тагила по ледолазанию. Организует соревнования городской клуб туристов «Азимут».
На соревнования приедут спортсмены из ближайших городов, в том числе Екатеринбурга. Кубок по ледолазанию будет проходить в три этапа. На первом, 12 февраля,альпинистам предложат покорить две скально-ледовые трассы длиной около20-ти метров, сообщили в клубе туристов «Азимут».
Старт соревнований в 11.00.
Активный человек всегда найдет применение своей энергии и азарту. Причем сегодня многие выбирают не только активные виды спорта, но и активный отдых. На Урале вариантов множество: пешие прогулки, рыбалка, сплавы по реке, охота и даже вертолетные туры. Есть из чего выбрать!
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