Сегодня в Нижнем Тагиле стартует Кубок города по ледолазанию

На соревнования приедут спортсмены из ближайших городов, в том числе Екатеринбурга. Кубок по ледолазанию будет проходить в три этапа. На первом, 12 февраля,альпинистам предложат покорить две скально-ледовые трассы длиной около20-ти метров, сообщили в клубе туристов «Азимут».

Активный человек всегда найдет применение своей энергии и азарту. Причем сегодня многие выбирают не только активные виды спорта, но и активный отдых. На Урале вариантов множество: пешие прогулки, рыбалка, сплавы по реке, охота и даже вертолетные туры. Есть из чего выбрать!