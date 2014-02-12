Бегуны тагильской ДЮСШ «Спутник» привезли 9 медалей с Первенства области

Двенадцати и тринадцатилетние воспитанники ДЮСШ «Спутник» добавили в копилку клуба пять золотых, три серебряных и одну бронзовую медали. По словам тренера легкоатлетов Татьяны Шаповаловой, таких хороших результатов и сразу столько наград в этой возрастной группе давно уже не было. Например, Дарья Сурова дважды стала золотым призером. Дистанцию 200 метров спортсменка пробежала за 27,9 секунды, а расстояние в 60 метров преодолела за 7,9 секунды, улучшив свой результат и выполнив первый взрослый разряд. На этой же дистанции, 60 м, среди парней младшего возраста первым финишную линию пересек Никита Лаптев. Его результат – 7,7.

В прыжках в длину серебряным призером стала десятилетняя Настя Гентух, с результатом 4 м 36 см девушка уступила первое место свой одноклубнице Эвелине Литвиновой (4 м 57 см), которой с прыжками в высоту повезло чуть меньше. С результатом 1м 35 см спортсменка стала третьей. А Михаилу Бойцову в этом же виде соревнования удалось «прыгнуть выше головы». Легкоатлет стал серебряным призером, показав результат 1 м 50 см - выше собственного роста.

В эстафетном беге 4 по 200 метров юноши оказались быстрее других команд и показали результат 1.56,5 минуты. Девушки в этом же виде соревнования стали вторыми (2.02,8 м) – почти все участницы тренируются в «Спутнике» совсем недавно, немного не хватило опыта, поделились наставники спортсменок.

К соревнованиям легкоатлетов подготовили Николай Куницын, Артем Абакумов, Татьяна Шаповалова.