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Бегуны тагильской ДЮСШ «Спутник» привезли 9 медалей с Первенства области
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Бегуны тагильской ДЮСШ «Спутник» привезли 9 медалей с Первенства области

12 февраля 2014, 09:00СпортЕвгения
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