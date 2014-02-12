«Мы ведем в счете, но боимся выиграть»: тренер клуба «Спутник» о прошедших матчах

- В игре с «Ариадой» в Волжске до победы не хватало немного усилий, но наша проблема осталось все та же – мы ведем в счете, но боимся выиграть, прижимаемся к воротам, пятимся, стараемся удерживать счет. Где-то не хватает сосредоточенности, и из-за этого в голы проигрываем игры. Появилась небольшая неуверенность в действиях. В Альметьевске была довольно-таки равная игра, но соперник забил голы, а мы не смогли. То, что мы мало забиваем, можно назвать болезнью этого сезона.

В Тольятти с «Ладой», так же как и в игре с «Ариадой», мы переиграли соперников по моментам, но, к сожалению, счет на табло вышел совсем другой, не тот, которого ожидали. Могу сказать одно точно, команда бьется и выкладывается.

Команда не попадает в плей-офф, но ведь это совсем не значит, что «Спутник» намерен отдавать очки соперникам? Каков настрой на «домашние» игры?

- Мы руки не опускаем, несмотря на серию поражений, стараемся играть на победу. И безразличия в команде нет. Дома, перед своими болельщиками постараемся добиться положительного результата. Кстати, предстоящие соперники ХК «Кубань» и «Динамо» - команды не подарок, каждая борется за место в плей-офф. Все решится на игре. Делиться очками мы не намерены.