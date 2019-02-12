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Спортивный праздник в рамках «Лыжни России 2019» пройдет в Усть-Утке
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Cross country skiing 3020751 1920

Спортивный праздник в рамках «Лыжни России 2019» пройдет в Усть-Утке

12 февраля, 15:11СпортФото: pixabay.com
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