Спортивный праздник в рамках «Лыжни России 2019» пройдет в Усть-Утке
12 февраля, 15:11СпортФото: pixabay.com
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16 февраля в деревне Усть-Утка под Нижним Тагилом пройдет спортивный праздник, посвященный «Лыжне России 2019».
Сюжеты: Нижний Тагил, Пригород
Принять участие в спортивных мероприятиях может любой желающий. А для гостей мероприятия будет организована развлекательная программа.
На старт выйдут жители Нижнего Тагила и пригорода. Забеги состоятся в шести категориях: женщины, мужчины, юноши и девушки до 18 лет, ветераны, детский забег. Длина дистанции – 2022 метра.
Регистрация участников стартует в 11.30, начало соревнований – 12.30. Награждение победителей состоится в 13.30.
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