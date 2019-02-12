Спортивный праздник в рамках «Лыжни России 2019» пройдет в Усть-Утке

Принять участие в спортивных мероприятиях может любой желающий. А для гостей мероприятия будет организована развлекательная программа.

На старт выйдут жители Нижнего Тагила и пригорода. Забеги состоятся в шести категориях: женщины, мужчины, юноши и девушки до 18 лет, ветераны, детский забег. Длина дистанции – 2022 метра.