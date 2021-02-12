Биатлонист Антон Шипулин примет участие в гонке «Лыжня России-2021» в Нижнем Тагиле

Биатлонист Антон Шипулин примет участие в гонке «Лыжня России-2021» в Нижнем Тагиле

Сегодня, 22:09СпортPhoto: 1mediainvest.ru
Чемпион мира по биатлону Антон Шипулин примет участие во всероссийской массовой гонке «Лыжня России» в Нижнем Тагиле, сообщает пресс-служба администрации города.

13 февраля открытая гонка пройдет по всей стране в 39-й раз. В Нижнем Тагиле соберутся участники очного этапа соревнований со всего уральского региона. Они выступят на трассах спортивного комплекса «Аист».

Также в мероприятии примут участие бронзовый призер Олимпийских игр по лыжным гонкам Иван Алыпов и член сборной России по лыжным гонкам Никита Ступак.

Отмечается, что из-за пандемии коронавируса соревнование состоится без зрителей.

Напомним, главный старт соревнований пройдет 13 февраля. При этом будет отменен традиционный массовый забег. Старты будут организованы в несколько этапов по 50 человек, всего принять участие смогут не более 400 человек.

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