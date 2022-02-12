Куйвашев дал старт «Лыжне России» в Нижнем Тагиле

Куйвашев дал старт «Лыжне России» в Нижнем Тагиле
Куйвашев дал старт «Лыжне России» в Нижнем Тагиле
Сегодня, 16:47СпортФото: 1MI

«Лыжню России-2022» в Нижнем Тагиле запустил Евгений Куйвашев

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев торжественно открыл «Лыжню России–2022» в Нижнем Тагиле. Руководитель региона выстрелил из стартового пистолета после обратного отсчета, и гонка началась.

Главная площадка лыжной гонки в Нижнем Тагиле — стадион комплекса трамплинов «Аист». Забег среди мужчин на дистанцию в 10 км начался в полдень. Женщины вышли в 12:40 на пятикилометровую дистанцию.

Напомним, уже второй год подряд в рамках «Лыжни России» в регионе проводят исключительно забеги среди лыжников-профессионалов. Это связано с эпидемиологической ситуацией на фоне пандемии коронавируса.

В 2022 году победителей «Лыжни России» наградят снегоходами. Призеров, которые окажутся на вторых и третьих местах, планируют отметить сертификатами, на которые они смогут отовариваться в магазинах лыжной экипировки. Общая сумма сертификата составляет 300 тысяч рублей, уточнили организаторы спортивного мероприятия.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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