Куйвашев дал старт «Лыжне России» в Нижнем Тагиле

В 2022 году победителей «Лыжни России» наградят снегоходами. Призеров, которые окажутся на вторых и третьих местах, планируют отметить сертификатами, на которые они смогут отовариваться в магазинах лыжной экипировки. Общая сумма сертификата составляет 300 тысяч рублей, уточнили организаторы спортивного мероприятия.