Куйвашев дал старт «Лыжне России» в Нижнем Тагиле

Главная площадка лыжной гонки в Нижнем Тагиле — стадион комплекса трамплинов «Аист». Забег среди мужчин на дистанцию в 10 км начался в полдень. Женщины вышли в 12:40 на пятикилометровую дистанцию.
Напомним, уже второй год подряд в рамках «Лыжни России» в регионе проводят исключительно забеги среди лыжников-профессионалов. Это связано с эпидемиологической ситуацией на фоне пандемии коронавируса.
В 2022 году победителей «Лыжни России» наградят снегоходами. Призеров, которые окажутся на вторых и третьих местах, планируют отметить сертификатами, на которые они смогут отовариваться в магазинах лыжной экипировки. Общая сумма сертификата составляет 300 тысяч рублей, уточнили организаторы спортивного мероприятия.