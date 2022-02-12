Лыжницы принесли третью золотую медаль России на олимпиаде в Пекине

Ранее высшую награду россиянки в этом виде спорта получали 16 лет назад, в 2006 году на олимпиаде в Турине. В состав сборной вошли Татьяна Сорина, Наталья Непряева, Вероника Степанова и Юлия Ступак. Они смогли преодолеть дистанцию 4×5 километров за 53 минуты 41 секунду, оставив позади спортсменок из Германии и Швеции. Россиянки ехали классическим и свободным стилями. Президент России Владимир Путин поздравил лыжниц с победой.