«Спутник» уступил на своем льду тюменскому «Рубину»

В начале третьей минуты травму получил основной голкипер «Спутника»Сергей Огурешников. Второй период оказался богатым на удаления. Кромемалых штрафов судья выписал штрафные минуты троим игрокам «Спутника»Павлу Попову, Станиславу Тунхузину и Владимиру Гусеву. В концовкеигрового отрезка совершили позиционную ошибку игроки «Спутника», и ЛевТрифонов сравнял счет.

На заключительный период сил у тагильчан, которые вынужденно действовалив три состава, не хватило. Гости дважды реализовали большинство, исняли вопрос о победителе.

Сегодня в 18.30 состоится четвертый матч серии. В случае победы«Спутника» серия продолжится в Тюмени, где и определится полуфиналистконференции.