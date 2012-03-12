«Спутник» уступил на своем льду тюменскому «Рубину»
12 марта 2012, 14:15Спорт
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В третьем матче плей-офф с тюменским «Рубином» «Спутник» уступил на своем льду со счетом 2:4. Победитель регулярного чемпионата повел в серии – 2:1.
В начале третьей минуты травму получил основной голкипер «Спутника»Сергей Огурешников. Второй период оказался богатым на удаления. Кромемалых штрафов судья выписал штрафные минуты троим игрокам «Спутника»Павлу Попову, Станиславу Тунхузину и Владимиру Гусеву. В концовкеигрового отрезка совершили позиционную ошибку игроки «Спутника», и ЛевТрифонов сравнял счет.
На заключительный период сил у тагильчан, которые вынужденно действовалив три состава, не хватило. Гости дважды реализовали большинство, исняли вопрос о победителе.
Сегодня в 18.30 состоится четвертый матч серии. В случае победы«Спутника» серия продолжится в Тюмени, где и определится полуфиналистконференции.
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