В Нижнем Тагиле завершились Первенство и Чемпионат УрФО по кикбоксингу в разделе семи-контакт

В соревнованиях участвовало около 200 спортсменов из городов Екатеринбург, Нижний Тагил, Каменск-Уральский, Первоуральск, Асбест, Полевской, Серов, Новоуральск, Кунгур, Челябинск.

Эти соревнования стали отборочным этапом на Чемпионат и Первенство России по кикбоксингу. Соревнования в разделе лайт-контакт состоятся в апреле в Череповце.

Тагильчане стали победителями и призерами соревнований. Например, хорошие результаты показали спортсмены МБОУ ДОД ДЮСШ «Старт»: Александр Логачев - 1 место – лайт-контакт (тренер Буньков А. Б.), Павел Лёзов – 2 место – лайт-контакт (тренер Мамыкин Д. В.), Магомед Гадыев – 2 место – лайт-контакт и семи-контакт (тренер Питерских Н. В.), Игорь Мочалов – 3 место -лайт-контакт (Питерских Н. В.).

Не ударили в грязь лицом также и спортсмены МАОУ ДОД ДЮСШ «Юпитер». В разделе семи-контакт (юниоры): Михаил Пономарев - 1 место (в/к 63 кг), Иван Скворцов– 1 место (в/к 69 кг), Максим Чернов– 2 место (в/к 69 кг). В разделе лайт-контакт Кирилл Татауров занял 1 место (в/к 59 кг), а Иван Хомяков - 2 место (в/к 57 кг). Все спортсмены тренируются под руководством Заслуженного тренера России Эдуарда Уланова.

Анна Калинина (в/к 50 кг) заняла 1 место в разделе лайт-контакт и 2 место - семи-контакт, Анна Палтусова (в/к 45 кг) 1 место - семи-контакт и 3 место – лайт-контакт. Тренирует спортсменок Небогатова Елена Евгеньевна.