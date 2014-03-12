В Нижний Тагил едут участники Олимпийских игр в Сочи
В ближайшие выходные Нижний Тагил вновь примет сильнейших «летающих» лыжников мира. С 14 по 16 марта на горе Долгой пройдет этап Континентального Кубка FIS по прыжкам с трамплина на призы губернатора Свердловской области.
Девятый этап среди мужчин станет финальным в этом сезоне, поэтому на Урале определятся не только победители этапа, но и обладатель Континентального Кубка.
Когда доверяют проводить финал определенной стране, это, конечно, очень престижно. К тому же это происходит уже во второй раз. В прошлом году представитель FIS Вальтер Хофер очень высоко оценил уровень проведения соревнований в Нижнем Тагиле, поэтому не исключено, что этапы Континентального Кубка будут и дальше проходить на Урале. Мы бы были очень этому рады рассказала пресс-атташе Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России Марина Калинина.
Как признавали в прошлый приезд многие иностранные спортсмены, трамплины на Долгой очень напоминают сочинские, поэтому для лыжников соревнования в Нижнем Тагиле стали еще и подготовкой к Олимпиаде. Теперь у спортсменов будет возможность еще раз сравнить два комплекса, а у уральских зрителей увидеть мировых «звезд».
Россия как принимающая сторона имеет право выставить на соревнования 10 участников. За медали поборются трое лыжников из олимпийской сборной — Ильмир Хазетдинов, Михаил Максимочкин, Алексей Ромашов. Для Ильмира тагильские трамплины являются счастливыми. В прошлом году он завоевал здесь «бронзу». Более молодые спортсмены смогут заработать на Долгой очки для индивидуального рейтинга.
Съезжаться на Урал лыжники начнут уже 13 марта, на следующий день, в пятницу, у них уже пройдет официальная тренировка, а в субботу и воскресенье — зачетные прыжки. Торжественная церемония открытия соревнований состоится 15 марта в 12.30. Как и раньше вход на все мероприятия будет свободный.