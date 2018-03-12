Голодный француз победил на заключительном этапе КОКа в Нижнем Тагиле (ФОТО)

11 марта на пьедестале, помимо француза, оказались немец Тобиас Зимон и итальянец Лукас Рунгалдиер.

Россиянин Эрнест Яхин, днём ранее взявший своё первое «серебро» на этапе состязаний, в заключительном этапе стал пятым. У него был второй по результативности прыжок, однако в гонке сохранить лидерские позиции ему не удалось.

Интересно, что лидер Континентального кубка Томас Йобстль в Нижнем Тагиле по итогам трёх стартов оставался лишь во втором десятке – 13-е, 14-е и 16-е места. Другие призёры общего зачёта КОКа в Нижний Тагил не приехали.

После награждения и закрытия Континентального кубка в Нижнем Тагиле прошла пресс-конференция, на которой спортсмены рассказали журналистам о своих планах, о впечатлении о городе. 30-летний Лукас Рунгальдиер заявил журналистам о том, что, возможно, это его последняя гонка в карьере. Тобиас Зимон рассказал о том, что он, вероятно, будет путешествовать и просто наслаждаться отпуском.

Также немец признался TagilCity.ru, что был приятно удивлён поддержкой тагильских зрителей, за что он их лично поблагодарил после гонки. Один из волонтёров подарил Зимону значок хоккейной команды «Спутник» и немецкий шоколад российского производства. Для Тобиаса Зимона это уже вторая победа в Нижнем Тагиле: годом ранее он занял первое место на одном из этапов Континентального кубка по лыжному двоеборью.

Француз Лорен Мюлетале и итальянец Лукас Рунгалдиер честно признались, что им не понравилась русская кухня. Как оказалось, энергию к финишу французу удалось набрать лишь за счёт сыра. Другие спортсмены о своих гастрономических пристрастиях умолчали.