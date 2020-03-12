Футболист «Спартака» Георгий Джикия: Провокации Ари нас не раздражали
Вчера, 14:51СпортФото: pxhere.com
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Защитник красно-белых поделился эмоциями от игры с «Краснодаром».
Защитник «Спартака» Георгий Джикия высказался о поединке с «Краснодаром» в рамках РПЛ и поведении соперников. Об этом сообщает «Советский спорт».
- Нас не раздражало, когда в конце матча со стороны Ари пошли провокации. Когда мы в прошлом году играли в «Краснодаре», то тоже делали такие хитрости, а он бесился. Сегодня мы раздражались. На это уже спокойно смотришь, - прокомментировал Георгий Джикия.
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