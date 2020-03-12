Футболист «Спартака» Георгий Джикия: Провокации Ари нас не раздражали

- Нас не раздражало, когда в конце матча со стороны Ари пошли провокации. Когда мы в прошлом году играли в «Краснодаре», то тоже делали такие хитрости, а он бесился. Сегодня мы раздражались. На это уже спокойно смотришь, - прокомментировал Георгий Джикия.