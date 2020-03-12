СМИ: чемпионат Европы по футболу перенесут на 2021 год из-за коронавируса
Сегодня, 22:26СпортФото: Медиахолдинг 1Mi
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УЕФА планирует перенести проведение чемпионата Европы по футболу на 2021 год в связи с коронавирусом. Об этом со ссылкой на источники сообщает LʼEquipe.
По информации издания, 17 марта УЕФА проведет экстренное заседание, после которого будет объявлено о переносе чемпионата.
Ранее УЕФА просили страны, где должны были пройти матчи, провести их в срок. Проведение чемпионата Европы запланировано в 12 городах мира с 12 июня по 12 июля 2020 года. Одной из площадок чемпионата должен был стать Санкт-Петербург.
Напомним, 11 марта ВОЗ признала, что коронавирус является пандемией.
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