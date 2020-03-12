В Нижнем Тагиле из-за коронавируса отменили этап Кубка мира по прыжкам с трамплина
Сегодня, 21:54СпортФото: Группа во ВКонтакте Гора Долгая ГАУ СО СШОР "Аист"
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Этап Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди женщин в Нижнем Тагиле отменен, сообщает Е1 со ссылкой на департамент информационной политики.
Сюжеты: Нижний Тагил
Проведение соревнований было запланировано на 14 и 15 марта. В департаменте региона отметили, что участницы Кубка мира — сильнейшие лыжницы мира — из-за коронавируса не приедут в Россию.
Ранее оргкомитет лыжных состязаний принял решение о проведении турнира без зрителей. Вчера стало известно, что в Свердловской области введен запрет на проведение массовых мероприятий.
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