В Нижнем Тагиле не хватает тренеров детско-юношеского спорта

Директор СШОР «Спутник» Елена Захарова подчеркнула, что молодые специалисты не хотят идти работать тренерами, а старшее поколение уходит на пенсию. Одной из причин, по которой молодежь не хочет идти работать в спортивные школы, является низкая заработная плата.