В Нижнем Тагиле не хватает тренеров детско-юношеского спорта
Сегодня, 14:58СпортФото: 1Mediainvest.ru
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Нехватка тренеров детско-юношеского спорта отмечена в Нижнем Тагиле. Данную проблему обсудили на заседании профильной комиссии гордумы, сообщает «Телекон».
Сюжеты: Нижний Тагил
Директор СШОР «Спутник» Елена Захарова подчеркнула, что молодые специалисты не хотят идти работать тренерами, а старшее поколение уходит на пенсию. Одной из причин, по которой молодежь не хочет идти работать в спортивные школы, является низкая заработная плата.
Сейчас в школе «Спутник» открыты шесть отделений: бокс, лыжные гонки, лёгкая и тяжёлая атлетики, плавание и футбол. В этом году намечен ремонт стадиона «Спутник», уже определен подрядчик — тагильская фирма «Строй регион». Стоимость контракта — 14,4 миллиона рублей.
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