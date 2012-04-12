Футбольный клуб «Уралец» вступил в борьбу за медали чемпионата
12 апреля 2012, 17:14СпортВалерия Лошкарева
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Футбольный клуб «Уралец» вступил в борьбу за медали чемпионата. В третьей лиге Чемпионата России по футболу начинается третий круг.
Завтра наши футболисты отправляются в Тюмень, где 14 апреля встретятся с дублем городского клуба. Как рассказали в пресс-службе «Уральца», из состава команды выбыл Алексей Соловьев, который не сможет помочь команде на первых двух выездных матчах из-за травмы.
Но тренерский штаб намерен увезти из Тюмени три очка, не смотря на то, что команда Тюмени после двух кругов занимает третью строчку турнирной таблицы. В прошлом году, напомним, «Уралец» разгромил тюменцев на выезде со счетом 3-0.
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