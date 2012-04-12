Кубок России по футболу разыграют «Динамо» и «Рубин»
12 апреля 2012, 11:42СпортЕвгения
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Матч пройдет 9 мая 2012 года на Центральном стадионе в Екатеринбурге. Финалисты определились 11 апреля - казанский «Рубин» обыграл «Ростов» со счетом 2:0, а московское «Динамо» выиграло у нижегородской «Волги» со счетом 2:1. В ближайшее время Российский футбольный союз проведет жеребьевку с целью определения «хозяина» поля, после чего утвердит билетную программу.
Как сообщили в пресс-службе футбольного клуба «Урал», кроме финального матча Кубка России в Екатеринбурге в мае пройдет встреча российской сборной ветеранов футбола, в состав которой входят прославленные футболисты Ринат Дасаев, Вагиз Хидиятуллин, Федор Черенков, и команды ветеранов уральского спорта. Кроме того, планируется, что мегаполис примет финал Кубка России по женскому футболу.
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