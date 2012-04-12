Кубок России по футболу разыграют «Динамо» и «Рубин»

Как сообщили в пресс-службе футбольного клуба «Урал», кроме финального матча Кубка России в Екатеринбурге в мае пройдет встреча российской сборной ветеранов футбола, в состав которой входят прославленные футболисты Ринат Дасаев, Вагиз Хидиятуллин, Федор Черенков, и команды ветеранов уральского спорта. Кроме того, планируется, что мегаполис примет финал Кубка России по женскому футболу.