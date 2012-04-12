Помоги Нижнему Тагилу пройти во второй этап голосования за строительство сноупарка Burton!

Помимо Нижнего Тагила, в список входят еще три среднеуральских города – Первоуральск, Качканар и Екатеринбург.

Завтра, 13 апреля, в полдень по московскому времени будут отобраны 26городов, которые смогли набрать наибольшее количество голосов. Для нихначинается второй этап голосования.

Каждый день с 13 по 26 апреля в полдень по Москве из конкурса выбываетодин город, набравший наименьшее количество голосов. Таким образом,будут отобраны 13 самых популярных городов, где и будут построены BurtonParks.

Нижний Тагил пока входит в число 26 городов с наибольшим количествомголосов. За наш город отдано 449 голосов. У лидера голосования,Мурманска, 2816 голосов.

Проголосовать за Нижний Тагил можно на страницеконкурса в блоге компании Yuma, официального дистрибьютора бренда Burton.