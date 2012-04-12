В кадетской школе № 21 после капитального ремонта открыт спортивный зал

В капитальное обновление спортивного зала было вложено около 3,5 млнрублей. Ремонт длился восемь месяцев. В результате учащиеся школы ижители микрорайона получили уютный зал для занятий физической культурой ссовременными раздевалками, душевыми, пластиковыми окнами и хорошимсветовым оборудованием.

Исторически сложилось, что спортивный зал школы № 21 является основнымцентром физического развития в микрорайоне «Кирпичный». И дети, ивзрослые занимаются здесь футболом, дзюдо, греко-римской борьбой,кикбоксингом и боксом. До ремонта зал регулярно посещали около 600человек. У директора школы Алексея Казаринова нет сомнений, что послеобновления это место активного отдыха будет пользоваться еще большейпопулярностью.