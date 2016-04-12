В этом году Нижний Тагил в очередной раз примет летающих лыжников со всего мира
12 апреля 2016, 08:30СпортТимофей Данилов
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В декабре этого года на трамплинах Нижнего Тагила снова пройдут этапы Кубка мира по прыжкам на лыжах. Уже третий год подряд наш город выбран для проведения таких масштабных соревнований.
Сюжеты: Нижний Тагил
О том, что промышленной столице Урала вновь доверили Кубок мира, стало известно на весенней встрече международного комитета FIS. Встреча проходила в Цюрихе.
Утвердили и график соревнований: 11 и 12 декабря на трамплинах комплекса «Аист» встретятся сильнейшие спортсмены мира и поборются за медали Кубка.
Уникальный комплекс горы Долгая уже неоднократно становился площадкой для проведения соревнований международного уровня: помимо этапов Кубка мира, в Нижнем Тагиле проходил, например, Континентальный кубок FIS.
© Тимофей Данилов, TagilCity.ru
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