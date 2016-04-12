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В этом году Нижний Тагил в очередной раз примет летающих лыжников со всего мира
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В этом году Нижний Тагил в очередной раз примет летающих лыжников со всего мира

12 апреля 2016, 08:30СпортТимофей Данилов
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