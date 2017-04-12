Этап Кубка мира среди летающих лыжников в сезоне 2017/2018 вновь состоится в Нижнем Тагиле

Как пишет «Областная газета» в Нижний Тагил вернутся летающие лыжники. Так, заявлено, что соревнования этапа Кубка мира среди мужчин состоятся в Нижнем Тагиле, а вот Кубок мира среди женщин в следующем году на горе Долгой проходить не будет.