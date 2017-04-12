Этап Кубка мира среди летающих лыжников в сезоне 2017/2018 вновь состоится в Нижнем Тагиле
12 апреля 2017, 10:15Спорт
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Федерация прыжков на лыжах с трамплина опубликовала календарь зимних соревнований сезона 2017/2018.
Сюжеты: Нижний Тагил
Как пишет «Областная газета» в Нижний Тагил вернутся летающие лыжники. Так, заявлено, что соревнования этапа Кубка мира среди мужчин состоятся в Нижнем Тагиле, а вот Кубок мира среди женщин в следующем году на горе Долгой проходить не будет.
Заметим, что в прошлом году мужской этап соревнований отменили из-за отсутствия на трамплинах на Долгой ветрозащитной сетки.
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