Команда «Старого соболя» одержала победу на областном Первенстве в Нижнем Тагиле
12 апреля 2017, 08:20Спорт
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В Нижнем Тагиле завершилось областное Первенство по баскетболу среди команд юношей 2002 года рождения. Всего в состязании приняли участие 8 команд из разных городов области, однако основные схватки проходили между тагильчанами и екатеринбуржцами.
Сюжеты: Нижний Тагил
В матче за первое место в группе ДЮСШ «Старый соболь» обыграла ДЮСШ №3 из Екатеринбурга. Другая тагильская команда победила соперников из ДЮСШ им.Канделя.
Матч за первое место, происходивший между тагильскими командами, держал в напряжении болельщиков до конца игры. В итоге, победу со счётом 89:82 одержали «соболи» на родной площадке.
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