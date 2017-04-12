Команда «Старого соболя» одержала победу на областном Первенстве в Нижнем Тагиле

В матче за первое место в группе ДЮСШ «Старый соболь» обыграла ДЮСШ №3 из Екатеринбурга. Другая тагильская команда победила соперников из ДЮСШ им.Канделя.

Матч за первое место, происходивший между тагильскими командами, держал в напряжении болельщиков до конца игры. В итоге, победу со счётом 89:82 одержали «соболи» на родной площадке.