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Команда «Старого соболя» одержала победу на областном Первенстве в Нижнем Тагиле
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Команда «Старого соболя» одержала победу на областном Первенстве в Нижнем Тагиле

12 апреля 2017, 08:20Спорт
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