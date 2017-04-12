Тагильчане стали призёрами на городском чемпионате по спортивному туризму (ФОТО)

В Нижний Тагил для участия в состязании съехались спортсмены из Екатеринбурга, Верхней Салды, Нижней Салды, Берёзовского и посёлка Свободный.

Победителями в мужской двойке стали представители Екатеринбурга, также в число призеров вошли тагильчане – Вячеслав Горшков и Ростислав Ронжин. В смешанной двойке победили тагильчане – Татьяна Пуховая и Александр Артюгин.