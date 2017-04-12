Тагильчане стали призёрами на городском чемпионате по спортивному туризму (ФОТО)
12 апреля 2017, 08:10Спорт
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9 апреля в Нижнем Тагиле прошёл открытый городской чемпионат по спортивному туризму. На водной дистанции соревновались катамараны под управлением мужских и женских команд.
Сюжеты: Нижний Тагил, Екатеринбург
В Нижний Тагил для участия в состязании съехались спортсмены из Екатеринбурга, Верхней Салды, Нижней Салды, Берёзовского и посёлка Свободный.
Победителями в мужской двойке стали представители Екатеринбурга, также в число призеров вошли тагильчане – Вячеслав Горшков и Ростислав Ронжин. В смешанной двойке победили тагильчане – Татьяна Пуховая и Александр Артюгин.
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Фото: Управление физической культуры и спорта
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