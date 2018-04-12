Спортивный стадион появится между школами №8 и №55 в Нижнем Тагиле
12 апреля, 12:05Спорт
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Новый спортивный стадион появится между школами №8 и №55 в Нижнем Тагиле. Также мэрия планирует провести восстановительные работы на стадионе «Спутник».
Сюжеты: Нижний Тагил
Выбран подрядчик для строительства нового футбольного стадиона между школами №8 и №55 на Вагонке. Также в 2018 году будет завершено строительство многофункционального корта с покрытием возле школы №65.
13 марта на встрече Сергея Носова с общественниками обсуждался вопрос развития футбола в Нижнем Тагиле, а также состояния, в котором находится стадион «Спутник». После этого Сергей Носов отправил обращения к губернатору региона и гендиректору УВЗ.
16 апреля пройдет совещание с заместителем губернатора Свердловской области, на котором обсудят вопрос о восстановлении стадиона на условиях софинансирования, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.
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