Спортивный стадион появится между школами №8 и №55 в Нижнем Тагиле

Выбран подрядчик для строительства нового футбольного стадиона между школами №8 и №55 на Вагонке. Также в 2018 году будет завершено строительство многофункционального корта с покрытием возле школы №65.

13 марта на встрече Сергея Носова с общественниками обсуждался вопрос развития футбола в Нижнем Тагиле, а также состояния, в котором находится стадион «Спутник». После этого Сергей Носов отправил обращения к губернатору региона и гендиректору УВЗ.

16 апреля пройдет совещание с заместителем губернатора Свердловской области, на котором обсудят вопрос о восстановлении стадиона на условиях софинансирования, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.