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Футболисты «Урала» проведут физкультуру в школах Екатеринбурга
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Футболисты «Урала» проведут физкультуру в школах Екатеринбурга

12 апреля, 21:31СпортФото: 1MediaInvest
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