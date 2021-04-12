18 медалей на первенстве УрФО по тхэквондо завоевали спортсмены из Нижнего Тагила

Воспитанники СШОР «Юпитер» вернулись с соревнований с 18 медалями, при этом половина из них высшего достоинства. Тренер юных тхэквондистов Эдуард Уланов рассказал TagilCity.ru о подготовке тагильчан к соревнованиям.

Тагильские спортсмены привезли домой призы из столицы области. В Екатеринбурге 28 марта прошли первенство и чемпионат УрФО по тхэквондо ГТФ, а также фестиваль цветных поясов. В соревновании всего участвовало около 200 человек. Юные тхэквондисты тренера Эдуарда Уланова завоевали 18 медалей разного достоинства. Эдуард Уланов заметил, что официально соревнования такого уровня начинаются с 10 лет, а возраст его воспитанников от 10 до 15 лет. Дмитрий Сысоев и Владислав Колбин завоевали по 2 первых места в двух разделах по своим возрастным группам. Федор Хромов занял уверенно первое место как супертяжеловес. Ему 13 лет, но вес 107 кг. И для этого веса он очень мощный и скоростной. Это в общем-то хорошая заявка потом на мастера, сообщил тренер. Фото: группа Вконтакте СШОР «Юпитер» Как рассказал TagilCity.ru Эдуард Уланов, тренировочный процесс организован, чтобы не было перегрузок. Нагрузки распределяют на пять дней таким образом, что идет большой объем, но не очень высокая интенсивность. На шестой день проводят релаксацию – посещение бассейна и сауны. В течение последней надели тренировки делают более интенсивными, но по объему меньше. По словам тренера, так спортсмены подходят к форме для соревнований. Для нас это ожидаемо. Мы рассчитывали на эти медали, готовились к этим медалям, так что это не подарок судьбы, а кропотливый труд ребят. Были хорошо настроены, по-боевому, соответственно сделали все возможное, что от них зависело, поделился Эдуард Уланов. По итогам соревнований тагильчане были включены в состав сборной Свердловской области и получили возможность участвовать в Кубке России. От СШОР «Юпитер» на турнир в Москву поедут 8 человек. Кубок России пройдет в Одинцово с 25 по 29 апреля.

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