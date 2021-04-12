Тагильские пловчихи вошли в состав олимпийской сборной России

Тагильские пловчихи вошли в состав олимпийской сборной России
Сегодня, 11:23СпортФото: pixabay.com
Две участницы клуба «Спутник» из Нижнего Тагила включены в состав сборной России по плаванию для участия в Олимпийских играх.

Девушек выбрали на основании результатов соревнований чемпионата России, проходившего в Казани. По результатам отбора представлять Россию на Олимпийских играх, в том числе, будут тагильчанки Анастасия Кирпичникова и Дарья Устинова, сообщает «Тагильский рабочий».

Девушки состоят в клубе «Спутник». Анастасией завоевана золотая медаль в плавании на 1,5 километра вольным стилем с установленным рекордом России. Также девушка получила серебряные медали на дистанциях 800 и 400 метров и выполнила все Олимпийские нормативы.

В плаванье на спине на 200 метров Дарья Устинова заняла первое место.

Напомним, на чемпионатах России в Нижнем Тагиле и Чайковском свердловские летающие лыжники завоевали 5 медалей различных достоинств.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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