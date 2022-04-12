Тагильские тхэквондисты привезли сразу несколько медалей с областных соревнований

Спортсмены «Юпитера» из Нижнего Тагила заняли несколько призовых мест на областных соревнованиях и обеспечили себе путевки на первенство России по тхэквондо. Юные спортсмены также пополнили копилку своих сборных медалями с муниципальных соревнований.

Сразу два турнира по тхэквондо проходили в минувшие выходные 9 и 10 апреля в Свердловской области. На каждом из соревнований в своей возрастной категории медали завоевали спортсмены из тагильской СШОР «Юпитер». Так на первенстве Свердловской области по тхэквондо среди спортсменов от 12 до 14 лет в Верхней Пышме золотые медали увезли домой Семячкова Руслана, Лапенок Злата, Байков Семен и Хайлов Артур. Эти спортсмены будут представлять Нижний Тагил и Свердловскую область на первенстве России в Калининграде, рассказали TagilCity.ru в СШОР «Юпитер». Серебряную медаль домой из Пышмы привез Новоселов Иван, «бронзу» — Носкова Софья и Новоселова Екатерина. Юные тагильские тхэквондисты с проходивших в Верхней Пышме муниципальных соревнований привезли три золотых медали — Меньшикова Александра, Кулакова Валерия, Ушакова Злата; одна серебряная у Корнилова Кирилла и две «бронзы» у Ушаковой Ксении и Андрейцевой Марианны. Бойцы из Нижнего Тагила завоевали медали на турнире в Москве

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