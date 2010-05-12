Илья Ковальчук забросил свою 400-ю шайбу в карьере
12 мая 2010, 16:17СпортArtem
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Гол, заброшенный российским нападающим в ворота сборной Казахстана, стал для него 400-м в карьере.
Ковальчук стал восьмым российским хоккеистом, достигшим этого рубежа. Как пишет «Спорт-Экспресс», на первой строчке рейтинга российских бомбардиров находится Сергей Федоров с 613-ю заброшенными шайбами. За ним следуют Сергей Макаров 594 , Александр Могильный 560, Алексей Ковалев 517, Алексей Яшин 491, Вячеслав Козлов 452 и Игорь Ларионов 447.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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