Илья Ковальчук забросил свою 400-ю шайбу в карьере

Ковальчук стал восьмым российским хоккеистом, достигшим этого рубежа. Как пишет «Спорт-Экспресс», на первой строчке рейтинга российских бомбардиров находится Сергей Федоров с 613-ю заброшенными шайбами. За ним следуют Сергей Макаров 594 , Александр Могильный 560, Алексей Ковалев 517, Алексей Яшин 491, Вячеслав Козлов 452 и Игорь Ларионов 447.