Бодибилдер из Екатеринбурга намерен завоевать первое место в конкурсе «Мистер Вселенная» (ФОТО)

Екатеринбуржец Алексей Юрченко ранее уже входил в шестерку финалистов на мировых соревнованиях по бодибилдингу. На этот раз он хочет стать абсолютным чемпионом в этом виде спорта.

Алексей родился в Снежинске. В детстве начал заниматься легкой атлетикой, увлёкся гандболом. Когда подростку было 14 лет, он попал в спортзал, где занимаются тяжелоатлеты. К 15 годам он уже приседал со 150-килограммовой штангой, делал жим лёжа весом 120 кг. После достижения таких успехов молодой спортсмен продолжил усиленно заниматься дальше. В 17 лет он отправился в столицу Урала для того, чтобы построить карьеру в спорте. В Екатеринбурге Алексей занимался в одном из фитнесс-залов под руководством тренера Алексея Киреева.

В 2010 году на соревнованиях в Казани Алексей Юрченко сразу становится чемпионом Российской Федерации по бодибилдингу среди юниоров. Позже, в 2011 году, он стал абсолютным чемпионом мира по пауэрлифтингу среди юниоров и вице-чемпионом мира по бодибилдингу. В 2012 году Алексей становится чемпионом по пауэрлифтингу среди мужчин, на соревнованиях за Кубок Азии в категории +125. В 2014 году спортсмен стал абсолютным чемпионом Уральского федерального округа и финалистом престижнейшего конкурса «Мистер Вселенная». Помимо этих достижений в копилке Алексея ещё много других наград.

В настоящее время все его усилия направлены на участие в предстоящем турнире. Спортсмен приступает к самому трудному этапу в подготовке к соревнованиям – нужно сначала набрать вес, а затем начать «сушиться». «Сушка» нужна для того, чтобы мышцы стали более рельефными.

В соревнованиях «Мистер Вселенная» российские спортсмены принимали участие и раньше – и в любительской и в профессиональной категории. Но титула добивались только три раза: в 2000 и 2005 годах титул завоёвывал Сергей Огородников, в 2009 году титул «Мистер Вселенная» был присвоен Алексею Нетесанову.