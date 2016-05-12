В Нижнем Тагиле в турнире по пауэрлифтингу победителем стал боец ОМОНа (ФОТО)

Турнир по пауэрлифтингу в Нижнем Тагиле собрал порядка 100 спортсменов, участвовавших в чемпионатах и первенствах России и Европы. Победить в нем непросто.

Свою силу Олег Кедич продемонстрировал в троеборье. В каждом упражнении разрешалось сделать три подхода, затем в зачет шёл лучший результат. Троеборье начиналось с приседаний со штангой на спине. Олег сумел выполнить это упражнение, приседая со штангой весом 270 килограмм. Затем следовал жим лежа, здесь бойцу ОМОНа покорилась штанга весом 200 килограмм. Наконец, в становой тяге боец справился с 260-килограмммовой штангой. Таким образом, суммарный вес составил 730 килограмм.

Старшему сержанту Олегу Кедичу сейчас 29 лет. Пауэрлифтингом он занимается последние 6 лет. Свои занятия он начинал самостоятельно, потом стал заниматься под руководством тренера Александра Долгорукова. К настоящему времени Олег Кедич стал кандидатом в мастера спорта.