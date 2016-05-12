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Юные спортсмены «Старого соболя» из Нижнего Тагила заняли 2 место на Первенстве Свердловской области (ФОТО)
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Юные спортсмены «Старого соболя» из Нижнего Тагила заняли 2 место на Первенстве Свердловской области (ФОТО)

12 мая 2016, 09:55Спорт
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