Юные спортсмены «Старого соболя» из Нижнего Тагила заняли 2 место на Первенстве Свердловской области (ФОТО)

Соревнования проводились в Полевском и Нижнем Тагиле. Основной состав команды «Старый соболь» в группе сильнейших уверенно дошел до финала, поочередно победив команды г. Режа – 123:30, земляков из «Юпитера» - 102:20 и хозяев из Полевского 55:20.

В полуфинале «Соболя» обыграли еще одну тагильскую команду из ДЮСШ № 4 со счетом 84:24. Но, как и в прошлом году, в финальном поединке тагильская команда уступила ребятам из ДЮСШ № 3 из Екатеринбурга 47:50 и завоевала серебряные медали.

На третьем месте тагильская ДЮСШ № 4. Воспитанники Нины Долматовой в апреле заняли 4 место в финале Первенства России среди спортсменов своего возраста. Как сообщили в баскетбольном клубе, это самое громкое достижение свердловских баскетболистов на российском уровне за последние 15 лет.

В Нижнем Тагиле ребята вели борьбу за 9-14 места. Одержав 5 побед в 5 матчах, спортсмены из Новоуральска заняли итоговое 9 место, 10 и 11 результат у воспитанников Алексея Дектярева из ДЮСШ «Старый соболь», далее идут команды Асбеста, Кировграда и Качканара.