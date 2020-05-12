Те игроки, которые основательно решили сделать беттинг средством для зарабатывания денег, прекрасно понимают, что на ставках можно поднимать хорошие выигрыши.
Но лишь при условии способности умело находить качественные прогнозы.
На ресурсе https://kapper-ratings.ru/ можно ознакомится с рейтингом капперов. Именно они знают все секреты плюсовой стратегии для беттинга и как делать ставки в бк, чтобы оставаться в плюсе.
Сама ставка занимает немного времени, а вот все что ей предшествует - требует терпения, больших усилий и специфических знаний. Первое на что необходимо обращать внимание это на выбор букмекера: маржа, роспись и размер коэффициентов играют не малую роль.
Разобраться как ставить ставки в бк помогут правила букмекера, которые необходимо изучить перед созданием аккаунта и формировании первого депозита. Сравнив правила в разных конторах, игрок определит максимально подходящую для себя.
Изучив все пункты, которые изложены ниже, начинающий беттор сможет лучше понять как делать ставки в букмекерской конторе с минимальным риском.
Основные положения при игре на ставках:
- Выбор оптимальной букмекерской конторы. Проверенный легальный букмекер всегда выплатит честно заработанные на прогнозе деньги. Помимо этого, легальные бк всегда доступны, чего не скажешь о нелегальных, доступ к которым постоянно блокируется компетентными органами.
- Благодаря детальному изучению правил соглашения выбранной бк, игрок будет понимать все нюансы проведения ставок и ввода/вывода средств.
- При создании игрового аккаунта необходимо указывать правильные личные данные, так как большинство букмекеров их проверяет. После этого необходимо пройти идентификацию одним из предложенных способов.
- Последним этапом перед проведением ставки является пополнение игрового счета, с помощью одного из вариантов предлагаемого букмекером.
- Неотъемлемая, и наверное, самая основная часть беттинга - это анализ предстоящего события. Именно он непосредственно влияет на исход вашей ставки. Халатное отношение к статистике и аналитическим данным приведет к неизбежному опустошению игрового счета.
- Финальным этапом успешного беттинга является вывод выигранных средств или продолжения игры на выигранную сумму.
Благодаря перечисленным пунктам, новичок сможет понять как сделать ставку в бк, но исход сделанного прогноза зависит только от качества выполненного анализа, статистических данных и правильности трактовки существующей информации.
Беттор должен всегда усовершенствовать свои навыки, а изучая ошибки других капперов, делать правильные для себя выводы.
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